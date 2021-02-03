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مسؤول صحي إيطالي يحث الحكومة على شراء اللقاح الروسي دون تضييع للوقت

3
FEBRUARY
2021
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شدد أليسيو داماتو المستشار الصحي لمقاطعة لاتسيو على ضرورة إسراع حكومة بلاده في شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا، دون تضييع للوقت.

وأضاف أن "الدراسة التي أجرتها مجلة "لانسيت" العلمية الموثوقة، تؤكد صحة وفعالية اللقاح الروسي".

وقال: "من المهم الآن أن نبدأ في الحصول على تراخيص السلطات التنظيمية للحصول على الموافقات المطلوبة".

وأشار داماتو إلى أن "امتلاك سلاح إضافي في هذه الحرب أمر أساسي، وليس هناك وقت نضيعه".

وختم قائلا: "على إيطاليا الحصول على لقاح "سبوتنيك v" الروسي".

وأعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي الثلاثاء، أن مجلة The Lancet العلمية المرموقة نشرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال مدير الصندوق كيريل دميترييف إن "البيانات التي نشرتها المجلة تثبت أن "سبوتنيك V" ليس أول لقاح مسجل في العالم فحسب، بل هو أيضا أحد أفضل اللقاحات، حيث يحمي بشكل كامل من الحالات الخطيرة من فيروس كورونا، وفقا للبيانات التي جمعها وقيمها خبراء مستقلون".

وأظهر لقاح "سبوتنيك V" فعالية بلغت 91.6% مقارنة مع 62.1% لـ"أسترازينيكا"، و50.4% لـ"سينوفاك" و79.3% لـ"سيتنوفارم".

المصدر: "آكي الإيطالية"

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