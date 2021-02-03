مسؤول صحي إيطالي يحث الحكومة على شراء اللقاح الروسي دون تضييع للوقت

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شدد أليسيو داماتو المستشار الصحي لمقاطعة لاتسيو على ضرورة إسراع حكومة بلاده في شراء اللقاح الروسي "سبوتنيك v" المضاد لكورونا، دون تضييع للوقت.