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واشنطن تعتزم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

3
FEBRUARY
2021
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتزم استئناف تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأوقفت الإدارة الأميركية السابقة كافة المساعدات للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كما أغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ونقلت القنصلية الأميركية إلى القدس.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يوم الاثنين عن إجراء اتصالات رسمية مع الإدارة الأميركية الجديدة بعد مقاطعة فلسطينية للإدارة السابقة، ردا على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال اشتية إنه أجرى اتصالا مع "إدارة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن، ممثلة بالسيد هادي عمرو، مسؤول ملف الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية في وزارة الخارجية الأميركية".

وأضاف أنه "تمت مناقشة سبل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية، خصوصا من حيث فتح المكاتب الدبلوماسية والقنصلية، وعودة المساعدات الأميركية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا"، وسبل دفع العملية السياسية قدما".

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