ولاية أمريكية تلغي تجريم جميع أنواع تجارة المخدرات في الشوارع

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أقرت ولاية أوريغون الأمريكية إلغاء تجريم الكميات الصغيرة من جميع أنواع مخدرات الشوارع، وقد دخل هذا القانون حيز التنفيذ يوم الاثنين الماضي، مما يجعل أوريغون أول ولاية تسن مثل هذا الإجراء في البلاد.

وبدلا من تجريم الأشخاص الذين عثر بحوزتهم على كميات مختلفة من المخدرات، بما في ذلك الهيروين والكوكايين والأوكسيكودون والإكستاسي، سيتوجب عليهم بحكم القانون الجديد دفع غرامة قدرها 100 دولار، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وتمت الموافقة على التشريع من قبل الأغلبية في ولاية أوريغون، ومع ذلك فقد اعترض عليه أكثر من عشرين محام من محامي المقاطعة، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى زيادة انتشار المخدرات الخطرة في المنطقة.

ومن المعروف أن ولاية أوريغون في طليعة الأماكن التي تسن مثل هذه القوانين، ففي عام 1973 أصبحت أيضا أول ولاية تبطل تجريم الماريجوانا، كما أصبحت قانونية فعلا في ولاية أوريغون.