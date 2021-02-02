المتحدثة باسم الأبيض ترتكب خطأ وتصف ترامب بالرئيس الأمريكي...فيديو

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفوتها تغريدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

قالت بساكي، في إفادة صحفية الرئيس الأمريكي ثم صححت نفسها، "أو بالأحرى، عن الرئيس السابق ترامب": "قد يكون من الصعب تصديق ذلك، فنحن لا نقضي الكثير من الوقت في الحديث أو التفكير في الرئيس ترامب".

حسب رأيها، من الأفضل إحالة الأسئلة حول رئيس الدولة السابق إلى أعضاء الحزب الجمهوري.

وقالت بساكي: "لا أستطيع أن أقول إننا نفتقده على تويتر" ، في إشارة إلى منشورات الرئيس السابق البارزة على الشبكة الاجتماعية.

وعندما سُئلت عما إذا كان الرئيس الحالي يدعم الحجب الدائم لحساب ترامب على "تويتر"، قالت إن قرار التجميد إلى أجل غير مسمى اتخذته الشركة نفسها، لكنها أكدت على الفور أن بايدن دعا مرارًا وتكرارًا إلى الحد من استخدام "خطاب الكراهية" في الشبكات الاجتماعية.

أصبح معروفا في 8 يناير/كانون الثاني أن حساب ترامب على تويتر قد تم حظره نهائيًا، وبحسب إدارة الشبكة الاجتماعية، فإن سبب هذا القرار هو خطر التحريض على العنف بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.

بالإضافة إلى ذلك، وعدت قيادة "تويتر" بإلغاء تنشيط أي صفحة على الشبكة الاجتماعية سيستخدمها ترامب.