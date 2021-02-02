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السلطات الأمريكية توقف عناصر شرطة تعاملوا بوحشية مع طفلة سوداء

2
FEBRUARY
2021
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أوقفت عمدة مدينة روتشستر في ولاية نيويورك الأمريكية، لوفلي وارن، عناصر الشرطة المشاركين في رش رذاذ الفلفل ضد طفلة سوداء عمرها 9 سنوات.
 
وقالت وارن في بيان لها: "ما حدث يوم الجمعة كان ببساطة مروعا، وأثار غضب جميع أفراد مجتمعنا حقا. لسوء الحظ، يمنعني قانون الولاية والعقد النقابي من اتخاذ إجراءات فورية وجادة أكثر".
 
وأظهرت مقاطع فيديو عناصر من الشرطة الأمريكية يقيدون طفلة سوداء تبلغ من العمر تسع سنوات، مستخدمين رذاذ الفلفل في مدينة روتشستر في ولاية نيويورك.، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".
 
وبحسب نائب رئيس الشرطة أندريه أندرسون، تعاني الفتاة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، من أزمة صحية نفسية طارئة، حيث هددت عند وصول الشرطة إلى منزلها بالانتحار وقتل والدتها.
 
واعترفت رئيسة الشرطة المحلية سينثيا هيريوت سوليفان بأن "الشرطة تصرفت بشكل مفرط. وقالت: "لن أقول لكم إنه بالنسبة لطفلة في التاسعة من عمرها من الطبيعي أن يتم رشها برذاذ الفلفل... ذلك غير صحيح".
 
وهذه المرة الثانية خلال عام التي تتورط فيها شرطة روتشستر في أعمال عنف ضد الأمريكيين من أصل أفريقي، منذ وفاة دانيال برود، الذي كان يعاني اضطرابات نفسية بعد تعرّضه للخنق على أيدي شرطيين إثر توقيفه في مارس/آذار.
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