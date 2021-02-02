خبر حزين في بريطانيا..

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جرى نقل السير توم مور، البطل الذي يبلغ من العمر 100 عام وساهم في جمع تبرعات سخية لدعم المستشفيات في بريطانيا، إلى المستشفى بسبب معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مستشفى بيدفورد حيث يرقد حاليا، إن عائلة الكابتن توم تحيط به حاليا في المستشفى، بحسب صحيفة إندبندنت البريطانية.

ونُقل الناشط في جمع التبرعات الخيرية البالغ من العمر 100 عام إلى المستشفى يوم الأحد، بعد أن عولج من الالتهاب الرئوي لبعض الوقت وثبتت إصابته بالفيروس في الأسبوع السابق.

وقال مستشفى بيدفورد يوم الاثنين إن أفراد أسرته حاليا بجانبه .

وقال بيان صدر بموافقة ابنتيه هانا إنغرام مور ولوسي تيكسيرا: "يواصل مستشفى بيدفورد رعاية الكابتن السير توم مور".

"نطلب بكل احترام أن تمنح وسائل الإعلام مساحة وخصوصية للأسرة ولا تتصل بهم مباشرة حتى يتمكنوا من التركيز على والدهم وجدهم ووالدهم".

وأكدت أسرة العجوز البطل مرضه يوم الأحد ، وأصدرت بيانًا على تويتر قالت فيه إنه يحتاج إلى مساعدة إضافية في تنفسه وأنه يعالج في جناح ولكن ليس في وحدة العناية المركزة.

وتابع البيان: "الرعاية الطبية التي تلقاها في الأسابيع القليلة الماضية كانت رائعة ونعلم أن الطاقم الرائع في مستشفى بيدفورد سيبذل قصارى جهده لجعله مرتاحًا ونأمل أن يعود إلى المنزل في أقرب وقت ممكن.

"نحن نتفهم أن الجميع يريدون إيصال تمنياتهم الطيبة له. نحن بالطبع نركز على والدي وسنطلعكم على التطورات عندما نكون قادرين على ذلك."

وقال متحدث باسم عائلة السير توم لهيئة الإذاعة البريطانية إنه لم يتلق بعد لقاح Covid-19 بسبب الدواء الذي كان يتناوله لعلاج الالتهاب الرئوي.

وقد بعث العديد من الشخصيات بكل أطيب التمنيات للمحارب القديم ، بما في ذلك رئيس الوزراء.

وغرد بوريس جونسون مساء الأحد: "أفكر كثيرا في الكابتن توم مور وعائلته. لقد ألهمت الأمة كلها ، وأنا أعلم أننا جميعا نتمنى لكم الشفاء التام".

كما أرسل زعيم حزب العمال السير كير ستارمر رسالة تعافى قريبًا ، وغرد: "لقد كنت مصدر إلهام لنا جميعًا خلال هذه الأزمة".

وأرسلت شخصيات أخرى تمنياتها بالشفاء، من بينها وزير اللقاحات نديم الزهاوي، وعمدة لندن صادق خانظن والمغني مايكل بول، الذين سجلوا أغنية خيرية مع الكابتن توم وصلت إلى المرتبة الأولى.

وجمعت جهود الكابتن توم أكثر من 32 مليون جنيه إسترليني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، عندما قرر أن يمشي 100 لفة في حديقته قبل عيد ميلاده المائة خلال أول إغلاق وطني في أبريل الماضي.

وشرع العجوز في جمع 1000 جنيه إسترليني من تحدي الإغلاق الخيري الخاص به، لكن جهوده أثرت على مشاعر الأمة، وتدفق عليه المديح والتبرعات.

وتقديراً لجهوده ، منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس خلال حفل فريد في الهواء الطلق في قلعة وندسور في صيف 2020.