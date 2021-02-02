living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميركل توضح سبب بطء التطعيم ضد كورونا في أوروبا

2
FEBRUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أيدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إجراءات الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقيات لشراء لقاحات ضد كورونا.

وقالت: "لم يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن التفويض الطارئ للأدوية. نحن نعلم أن بريطانيا سمحت بلقاح أسترازينيكا في غضون 24 ساعة.. أعتقد أن هناك أسبابا وجيهة لذلك".

وأضافت: "الأمر يتعلق بالثقة.. موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لم تكن حلا طارئا، بل قبولا مبكرا".

وتابعت: "حقيقة أن الاتحاد الأوروبي أجرى جزئيا مفاوضات طويلة جدا مع مصنعي اللقاحات مرتبطة بموضوع الضمانات الوقائية التي قدمتها الشركات".

وشددت ميركل على أنها تؤيد "قرار المفوضية الأوروبية بتقديم ضمانات عامة على المستوى السياسي".

وأعربت مناطق ألمانية في وقت سابق عن انتقادات لإمدادات الدواء غير الكافية وغير المنتظمة، الأمر الذي أدى إلى تعليق حملة التطعيم التي بدأتها ألمانيا نهاية ديسمبر الماضي.

المصدر: "نوفوستي"

 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout