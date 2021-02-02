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الاتحاد الأوروبي يشدد قيود دخول الأجانب

2
FEBRUARY
2021
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شدد الاتحاد الأوروبي قيود دخول مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد، باستثناء مواطني البلدان التي سجلت فيها حصيلة محدودة من إصابات كورونا.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لرويترز اليوم الاثنين، إن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد اتفقوا على الإجراء الجديد للسفر من الدول غير الأعضاء بما فيها بريطانيا.

ويتعين أن يكون الوافد من دولة لا يزيد عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 فيها على 25 حالة لكل مئة ألف من السكان خلال 14 يوما، وهو معدل يقل عن الموجود في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وفرضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات أشد في حين منعت بلجيكا السفر غير الضروري من وإلى البلاد حتى مارس.

ويوم الخميس الماضي حذف التكتل الأوروبي اليابان من قائمته الدول التي يمكن السماح للمسافرين منها بالدخول.

وتضم القائمة الآن سبع دول هي أستراليا والصين ونيوزيلندا ورواندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايلاند رغم أن وجود الصين في القائمة مرهون بسماحها بدخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز

 
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