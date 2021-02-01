اعتقال قائد شرطة ولاية أمريكية بتهمة الخيانة الزوجية

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تم إلقاء القبض على قائد شرطة تكساس المتزوج وأب لأربعة أطفال بعد إثبات خيانته لزوجته بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل صديقته.

ظهرت الفضيحة بعد أن قام جيسون كوليير، 41 عاما، رئيس قسم شرطة ستينيت، بتحميل منشور على "Facebook" لإحياء ذكرى زواجه، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

سارت الأمور بشكل سيئ بالنسبة له بعد أن كشفت إحدى صديقات كولير، سيسيلي شتاينمتز، التي من المحتمل أنها شاهدت منشور خيانته في الرسالة اللاذعة على صفحة مدينة ستينيت على Facebook. وتضمن المنشور لقطات رومانسية لشتاينميتز والشرطي الزاني.

كتبت الصحيفة: "يعيش الزعيم جيسون كوليير حياة مزدوجة ثلاثية، كنت صديقته حتى يوم أمس".