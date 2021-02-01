العراق.. القبض على "مرصد الدواعش" أبرز متعاون مع التنظيم

A + A -

روسيا اليوم : أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية إلقاء القبض على "مرصد الدواعش" أبرز أعوان التنظيم الإرهابي بمنطقة كنعوص بالشرقاط في محافظة صلاح الدين.



وذكرت المديرية في بيان لها، أنه "تأكيدا لمهامها في ملاحقة ما تبقى من فلول داعش الإرهابي وخلاياه النائمة وبعملية استخبارية نوعية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 50، من إلقاء القبض على (مرصد الدواعش)".

وأضاف: "يعد المتهم أبرز المتعاونين مع التنظيم الإرهابي، وخاصة مع الجماعات المتخفية في جبل قره جوغ، ويقوم برصد تحركات قواتنا الأمنية وأفرادها".

وأضاف البيان، أن "أحد أبنائه مسؤول مفارز القنص في الجبل".