«انتهاكات الشرطة» تخرج التونسيين مجدداً إلى الشوارع

A + A -

تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة، أمس، للتنديد بـ«القمع البوليسي»، والمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الأمن قبل أسبوعين، إضافة إلى إلغاء قانون العقوبات المرتبط بقضايا استهلاك الحشيش، والذي عدّه عدد كبير من المتظاهرين «متشدداً للغاية».



وانطلق المحتجون من «ساحة حقوق الإنسان»، ووصلوا إلى شارع الحبيب بورقيبة، غير أن قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي يوجد فيه مقر وزارة الداخلية، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال أحد المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة: «الأمن يقمعنا، ويريد أن تعود دولة البوليس، لكننا لن نصمت».

وردّد المحتجون، وغالبيتهم من الشباب، شعارات «حرية، حرية، السلطة بيد الشعب»، و«يسقط حكم البوليس»، و«لا خوف. لا رعب. السلطة ملك للشعب»، فيما هتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن «افتحوا الطريق... أطلقوا سراح أبناء الشعب».



كما رُفعت خلال الاحتجاج لافتات كُتب عليها: «حكومة فاسدة»، و«الشرطة في كل مكان... والعدل غير موجود». وفي وسط النهار سُجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين، الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.