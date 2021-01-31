مصر تعيد ترشيح أبو الغيط أميناً للجامعة العربية

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أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن اعتزام بلاده إعادة ترشيح الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لفترة ثانية مدتها 5 سنوات.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، أمس، فإن السيسي وجّه «رسائل إلى أشقائه القادة العرب للإعراب عن اعتزام مصر إعادة ترشيح أبو الغيط، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقاً لما تقضي به أحكام ميثاق الجامعة».

وأبو الغيط هو الأمين العام الثامن للجامعة منذ تأسيسها وانتخاب عبد الرحمن عزام كأول أمين عام للجامعة في عام 1945، وتعاقب 7 مصريين على المهمة نفسها، فيما تولى السياسي التونسي الراحل، الشاذلي القليبي، المنصب في عام 1979 حتى عام 1990، وكان ذلك في أثناء فترة مقاطعة دول عربية لمصر على خلفية إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ونقل مقر الجامعة من القاهرة.



وبدأ أبو الغيط مسيرته الدبلوماسية في منتصف الستينات، وتدرج بين المناصب المختلفة، وكان آخر موقع شغله قبل توليه لمنصب الأمين العام للجامعة العربية هو وزير خارجية مصر.