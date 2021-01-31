الرئيس الإيطالي يمهل الأحزاب أربعة أيام لإتمام مفاوضات تشكيل حكومة جديدة

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منح الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا الجمعة الأحزاب مهلة بأربع أيام لإتمام المفاوضات بشأن تشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي التي أغرقت البلاد في أزمة سياسية.

وقال ماتاريلا إنه يمكن إيجاد غالبية برلمانية على أساس "المجموعات نفسها التي كانت دعمت الحكومة السابقة".

واضطر كونتي إلى تقديم استقالته الثلاثاء وأدرك أنه سيتعذر عليه تشكيل غالبيّة برلمانية جديدة إثر انسحاب حزب "إيطاليا فيفا" الصغير بزعامة رئيس الحكومة الأسبق ماتيو رينزي من الائتلاف الحكومي.

ويُواصل رئيس الوزراء تصريف الأعمال اليومية في خضم جائحة كوفيد-19 التي أدّت إلى وفاة أكثر من 87 ألف شخص في البلاد وتسبّبت بركود عميق.

لكن هذه الأزمة السياسية تُلقي بظلال من الشك حول قدرة إيطاليا على إدارة الجائحة وتنفيذ خطة تعاف بقيمة 222,9 مليار يورو يجب تقديمها بحلول 30 نيسان إلى بروكسل.