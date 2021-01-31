يابانية أخفت جثة والدتها 10 سنوات داخل ثلاجة

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أخفت يابانية جثة والدتها عشر سنوات داخل ثلاجة بحجة الخوف من طردها من الشقة حيث تقطن في حال اكتشاف الوفاة، على ما ذكرت الصحافة المحلية السبت.

وأفادت الشرطة بأن يومي يوشينو "48 عاما" موقوفة للاشتباه بأنها "أخفت جثة امرأة" عُثر عليها الأربعاء، داخل ثلاجة في إحدى شقق العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت المتهمة إنها تخفي الجثة منذ عشر سنوات لأنها "لا تريد الانتقال" من الشقة التي كانت تعيش فيها مع والدتها، وفق معلومات أوردتها الصحافة المحلية نقلا عن مصادر في الشرطة.

وكان عقد إيجار الشقة في أحد مباني طوكيو باسم الوالدة التي يُقدّر عمرها عند الوفاة بحوالي 60 عاما، بحسب وكالة "كيودو" الإخبارية.

وأرغمت يومي يوشينو على ترك الشقة في منتصف كانون الثاني/ يناير بسبب التأخر المتكرر في دفع الإيجار، واكتُشفت الجثة من جانب شخص قدم لتنظيف الشقة.

وخضعت الجثة إلى تشريح من دون تحديد سبب الوفاة وتاريخ حصولها، وفق الصحافة.