FBI : تفاصيل جديدة عن قنبلتين زرعتا قبل اقتحام الكونغرس

A + A -

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "أف بي آي" تفاصيل جديدة عن القنبلتين اللتين عثر عليهما قرب مبنيين للحزب الجمهوري، والحزب الديقمراطي، تزامنا مع أحداث الكونغرس الذي اقتحمه أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب.



وبحسب ما نشرته شبكة "سي أن أن" فإنه تم زرع القنبلتين في الليلة التي سبقت الاقتحام، وتم اكتشافهما في 6 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وقالت السلطات الفيدرالية إن القنابل وضعت بين الساعة الـ7:30 والساعة الـ8:30 في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ونشر مكتب التحقيقات صورة جديدة لحذاء المشتبه به وهو من نوع "نايكي إير" بألوان الأصفر والأسود والرمادي، وصورا للقنبلتين.