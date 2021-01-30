صفقة صُغرى بين أميركا وإيران

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على الرغم من الرغبة المعلنة للإدارة الأميركية الجديدة بالعودة المشروطة إلى الاتفاق النووي مع إيران، إلا أن عقارب الساعة لا يمكن أن تعود إلى الوراء، لأن خروج الإدارة السابقة من الاتفاق في 2018 خلق واقعاً مغايراً مفاده أن هناك أكثر من 700 عقوبة فرضت على طهران منذ ذلك الحين، وأن البرنامج النووي استؤنف بشكل أعاد مشهدية الأعوام السابقة لـ 2015 إلى الأذهان.

وإذا كان الحديث يدور حول العودة الأميركية وشروطها وتوقيتها وماهيتها وظروفها، فإن ذلك يترافق مع تبادل رمي كرة «الخطوة الأولى»، إذ ترى واشنطن أن على طهران أولاً العودة إلى تنفيذ كل الالتزامات الواردة في ٢٠١٥ والتي تحللت من قسم كبير منها منذ العام الماضي تحت عنوان «الرد التدريجي»، فيما ترى الثانية أن على الأولى رفع العقوبات والعودة إلى الاتفاق أولاً ومن ثم تعيد تنفيذ التزاماتها، «خلال ساعة»، كما صرح الرئيس حسن روحاني.

على أن هناك نقطة شائكة تتمثل في رغبة أميركا بالتفاوض وهو ما يتوقع أن تدعمه الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (ألمانيا- بريطانيا- فرنسا)، فيما إيران تعتبر أن التفاوض غير مطروح حالياً وأنه انتهى في 2015، تحديداً في ما يتعلق بالبرنامج النووي، وهو ما يتوقع أن تدعمه روسيا والصين (وهما من الدول الموقعة على الاتفاق).

وحتى لو أرادت واشنطن وطهران إعادة إحياء الاتفاق النووي خلال فترة قريبة إلا أن الفجوة الكبيرة بينهما التي خلقتها سياسات «الضغط الأقصى» الذي مارسته إدارة ترامب ورد إيران «التدريجي»، تجعل ذلك مستحيلاً نظراً لأن رفع مئات العقوبات يحتاج وقتاً وإجراءات، كما عودة تنفيذ الالتزامات التقنية الواردة في الاتفاق (مثل حجم مخزون اليورانيوم - عدد أجهزة الطرد المركزي- نسبة التخصيب).

تالياً، يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً - في حال نجاح الوساطات - هو توصل البلدين إلى اتفاقية أصغر تقوم على قاعدة «خطوة مقابل خطوة» التي تحبذها طهران ولا يعارضها بعض المؤثرين من أركان إدارة بايدن، مثل مستشار الأمن القومي جايك سوليفان والمبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي.

وبناء على ذلك، تقوم إيران مثلاً بخفض مخزون اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي مقابل إفراج الولايات المتحدة عن بعض أرصدتها المجمدة (أو منح دول أخرى الضوء الأخضر لفعل ذلك لأنّ هناك الكثير من الأرصدة الإيرانية المجمدة في عدد من الدول بسبب العقوبات الأميركية).

وهكذا يتقدم الجانبان خطوة تلو أخرى في إطار ما يمكن وصفه بـ«صفقة صغرى» تعيد عملياً إحياء الاتفاق النووي تدريجياً، وتفتح الباب أمام مفاوضات محتملة على الملفين الآخرين: برنامج الصواريخ البالستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار ودعم الميليشيات.



