حليف لنافالني يدعو بايدن لفرض عقوبات على المزيد من شركاء بوتين

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حث حليف مقرب لزعيم المعارضة الروسي المسجون أليكسي نافالني، الرئيس الأميركي جو بايدن على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مجموعة أكبر من شركاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال فلاديمير أشوركوف إن العقوبات الحالية ليست كافية لمنع الكرملين من قمع المعارضين السياسيين وانتهاك حقوق الإنسان، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (السبت).

وكتب أشوركوف في خطاب إلى بايدن نشره على صفحته عبر موقع «فيسبوك»: «العقوبات الحالية لا تطال عدداً كافياً من الأشخاص المناسبين».

وكتب أسماء 35 شخصاً، من بينهم الشخصيتان الثريتان رومان أبراموفيتش وأليشر عثمانوف، بالإضافة إلى كبار موظفي إدارة بوتين، ورؤساء العديد من الشركات الحكومية، التي يقول نافالني إنه يجب استهدافها.

وأضاف: «أي شيء أقل من ذلك سيفشل في جعل النظام يغيّر سلوكه. يجب على الغرب فرض عقوبات على صانعي القرار الذين جعلوا تزوير الانتخابات والسرقة من الموازنة والتسميم سياسة وطنية».

ويريد نافالني وحلفاؤه أيضاً أن تفرض الولايات المتحدة عقوبات على من يحتفظون بأموالهم.