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إيران: أعضاء الاتفاق النووي معروفون ولا مكان للسعودية فيه

30
JANUARY
2021
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قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي إن أعضاء الاتفاق النووي مع إيران معروفون، ولا مكان للسعودية بينهم.

وفي تصريح له قال عموئي: "إيران لن تمنح السعودية أي دور في الاتفاق النووي"، مضيفا: "لا وجهة للمطالب السعودية بأن تكون جزءا من الاتفاق لأن هناك الكثير من الغموض في برنامجها النووي".

وأشار إلى أن بلاده مستعدة للحوار مع السعودية في القضايا الخلافية بما في ذلك شراؤها الأسلحة والحرب في اليمن.

وعن فرنسا والدور الأوروبي، قال: "إيران لن تنسى الدور السلبي الذي لعبته فرنسا في مفاوضات عام 2015"، معتبرا أنها الآن "تكرر الدور ذاته".

وأضاف: "مزاعم فرنسا بضرورة عودة طهران إلى الاتفاق النووي أولا غير منطقية".

ولفت إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "غير مجدية" ولن تسهم في العودة إلى الاتفاق النووي.

واعتبر أن "الأوروبيين تصرفوا بشكل غير حاسم في الاتفاق النووي ولم ينفذوا التزاماتهم وليس بإمكانهم فرض مطالب على إيران".

وتابع: "تفاوضنا سابقا مع جزء من فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن ولا معنى للتفاوض معه مجددا".

 

المصدر: RT

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