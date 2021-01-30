عبد اللهيان: لا يمكن للسعودية دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح بيد وحمل غصن الزيتون بأخرى

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أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للسعودية دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح بيد، وحمل غصن الزيتون بأخرى والتحدث عن السلم والأمن الإقليميين.

وقال: "على السعودية تطبيع علاقاتها مع دول الجوار بغض النظر عمن يسكن البيت الأبيض، وكذلك أن تتخلى عن سياساتها غير البناءة في المنطقة إذا أرادت التصرف بعقلانية ومنطق".

وأضاف: "إيران أهم جار للسعودية ويمكنها التعويل علينا في الظروف السيئة".

وفي الشأن اليمني، قال: "على السعودية أن تنتهج الحل السياسي في اليمن إذا أرادت الحفاظ على أمنها، وأن تتخلى عن الحلول العسكرية هناك فهي غير مجدية".

