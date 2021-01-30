إيران تفرض حجراً صحياً إلزامياً على القادمين من أوروبا

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قال مسؤول بقطاع الصحة في إيران، السبت، إنه سيتعين على القادمين من أوروبا الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة أسبوعين حتى إن أثبتت الفحوص خلوهم من فيروس كورونا.

وقال علي رضا رئيسي، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا في تصريحات للتلفزيون الرسمي، إن الوافدين من المناطق الأخرى، بما فيها الدول المجاورة، يتعين عليهم إجراء فحوص تثبت خلوهم من المرض قبل الوصول إلى البلاد.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيسي قوله إن القادمين من أوروبا يجب أن تكون بحوزتهم نتائج فحوص سلبية وستُجرى لهم فحوص أخرى لدى الوصول وسيخضعون لحجر صحي ذاتي حتى لو أثبتت الفحوص خلوهم من المرض.

وكان القادمون من أوروبا مطالبين فقط من قبل بنتيجة فحص سلبية. وقال رئيسي إن الإجراءات الجديدة ستسري "من الآن فصاعداً".