ماكرون يشكك في لقاح أسترازینيکا

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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن لقاح “أسترازينيكا” البريطاني ضد كورونا غير فعال على ما يبدو بالنسبة للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

ونقلت قناة “فرنسا 24” الفرنسية تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون الذي قال إن “المعلومات قليلة للغاية عن اللقاح الذي طورته الشركة البريطانية-السويدية بالاشتراك مع جامعة أكسفورد”.

وأضاف ماكرون قائلا “نعتقد اليوم أنه غير فعال تقريبا بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم فوق 65 عاما”.

وتابع ماكرون قائلا “ما يمكنني قوله لكم اليوم رسميا هو أن النتائج الأولية لدينا غير مشجعة بالنسبة لمن تبلغ أعمارهم ما بين 60 و65 عاما وما فوق في ما يتعلق بأسترازينيكا”.