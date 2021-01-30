في أعقاب هجوم دموي.. الأمن الأفغاني يعلن اعتقال مسؤول بارز في "طالبان"

A + A -

علنت أجهزة الاستخبارات التابعة للحكومة الأفغانية اعتقال مسؤول بارز في حركة "طالبان"، على خلفية التوترات المتصاعدة مع اقتراب الموعد المقرر لانسحاب القوات الأمريكية من البلاد.

وأكدت المديرية الوطنية للأمن على حسابها في "تويتر" اليوم السبت أن القوات الخاصة ألقت القبض على القيادي في "طالبان" المدعو محمد والمعروف أيضا بحاجي لالا، الذي يتولى منصب حاكم ولاية كابل داخل هيكل الحركة وكان يقود عملياتها في عدد من الولايات.

ويأتي ذلك في أعقاب هجوم بسيارة مفخخة أودى بأرواح ثمانية من عناصر الأمن على الأقل في ولاية ننغرهار صباح اليوم حسب قناة "طلوع نيوز"، وتبنت "طالبان" هذا الاعتداء.

المصدر: RT + طلوع نيوز