بايدن يطلب من بوتين إطلاق سراح المعارض الروسي نافالني

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، للصحافيين، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق سراح المعارض المسجون أليكسي نافالني في اتصال هاتفي جرى هذا الأسبوع.

وضغط بايدن على بوتين بشأن عدد من القضايا، من بينها التدخل المزعوم في انتخابات 2020، وسيادة أوكرانيا، والقرصنة الإلكترونية الهائل على شركة سولار ويند، ونافالني.

وكان وزير الخارجية الأميركي الجديد، أنتوني بلينكن، قد قال في مؤتمره الصحافي الأول قبل يومين إن بلاده "قلقة للغاية" حيال اعتقال نافالني، وتبحث اتخاذ إجراءات رداً على ذلك.

وأضاف بلينكن أن الإجراءات تشمل أيضاً ما تردد عن استخدام سلاح كيميائي في الهجوم على نافالني، وهجوم "سولار ويندز" الإلكتروني، وتقارير عن رصد مكافآت لاستهداف قوات أميركية، والتدخل في الانتخابات الأميركية.

وقال بلينكن "يساورنا قلق عميق على سلامة وأمن السيد نافالني، والنقطة الأهم هي أنه صوت الكثير والكثير من الروس ويجب أن يُسمع لا أن يتم تكميمه".