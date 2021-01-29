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قاضية أمريكية تسمح بتسليم أب وابنه متهمين بمساعدة غصن على الهرب

29
JANUARY
2021
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رفضت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأمريكية يوم الخميس محاولة أخيرة من أب وابنه لتجنب تسليمهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد.
 
ويفسح حكم قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني المجال أمام تسليم مايكل تيلور، الضابط السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأمريكي، وابنه بيتر تيلور لليابان بعدما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على التسليم، بحسب رويترز. 
 
ويقول الادعاء إن مايكل وبيتر تيلور ساعدا غصن على الهرب من اليابان في 29 ديسمبر/ كانون الأول عام 2019 حين اختبأ داخل صندوق على طائرة خاصة نقلته إلى لبنان، مكان نشأته، وهو بلد لا يرتبط بمعاهدة تسليم مع اليابان.
 
وقال الادعاء إن مايكل تيلور، المتخصص في مجال الأمن الخاص، وابنه تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.وكان قد ألقي القبض على الأب وابنه في مايو/ أيار بناء على طلب اليابان. وعلّقت تالواني تسليمهما في 29 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أن تسمع حيثيات طعنهما في قرار وزارة الخارجية.
 
وينتظر غصن محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية منها إخفاء جانب مما تلقاه من علاوات ومكافئات في بيانات شركة نيسان المالية. ونفى غصن ارتكاب أي مخالفات.
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