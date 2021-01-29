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البيت الأبيض يكشف تفاصيل أول اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن

29
JANUARY
2021
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كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، تفاصيل أول اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.
 
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال إيجاز صحفي، إن "بايدن كان واضحا وصريحا دائما خلال حديثه عن بوتين وتصرفات الحكومة الروسية".
 
وأضافت بساكي أن "بايدن كانت لديه أهدافا محددة وواضحة، أراد نقلها خلال هذه المحادثة".
وأوضحت "هو دائما لا يتردد عما يريد قوله بصراحة فيما يتعلق بالرئيس بوتين، أو بخصوص مخاوفه بشأن تصرفات الحكومة الروسية، وبالتأكيد نقل هذا بوضوح خلال المحادثة".
 
يذكر أن بوتين وبايدن كانا قد أجرا، يوم الثلاثاء الماضي، أول محادثة هاتفية بينهما.
 
وأعرب االرئيسان خلالها عن ارتياحهما بتبادل المذكرات الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".
 
كما بحثا إمكانية التعاون في مكافحة فيروس كورونا، والانسحاب الأحادي الجانب للولايات المتحدة من معاهدة "الأجواء المفتوحة" وغيرها من الملفات.
 
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المحادثة الهاتفية، تمت بمبادرة روسية.
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