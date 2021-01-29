شركة بريطانية تعرض أسرع سيارة في العالم للبيع

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تعرض إحدى الشركات البريطانية أسرع سيارة في العالم للبيع، وهي السيارة "بلود هوند إل.إس.آر" التي تصل سرعتها إلى 628 ميلا في الساعة.

وبحسب موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات، فإن السيارة "بلود هوند إل.إس.آر" سجلت هذا الرقم القياسي خلال اختبارها في أحد مضمارات السرعة في جنوب أفريقيا العام الماضي.

ويقول الموقع إن هؤلاء الذين يريدون سيارة ذات سرعة قياسية على الأرض لا توفرها إلا الصواريخ أو الطائرات النافثة يمكنهم شراء هذه السيارة التي لن تكون رخيصة الثمن، لكنها ستكون بالتأكيد سريعة للغاية.

وقرر إيان وورهورست صاحب السيارة وصاحب مشروع تطوير سيارات "بلود هوند إل.إس.آر" لتطوير سيارات فائقة السرعة، عرض السيارة والشركة المطورة لها وهي "جرافتون إل.إس.آر" للبيع أيضا.

وقال وورهورست إن مشروعه يستهدف الوصول بسرعة السيارة إلى 800 ميل في الساعة؛ وهو ما يحتاج إلى 8 ملايين جنيه إسترليني (9. 10 مليون دولار) لتجهيز السيارة للوصول إلى هذه السرعة. في الوقت نفسه فإن التكلفة الإجمالية للمشروع ما زالت غير معروفة. وسيكون على فريق العمل في المشروع تحليل البيانات وتقييم ما إذا كانت السيارة تحتاج إلى تغييرات من أجل الوصول بسرعتها إلى 1000 ميل في الساعة وهو الهدف النهائي للمشروع