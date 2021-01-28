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وزير الخارجية الأمريكي يشيد بما تحقق من تقدم في اتفاقيات السلام بالشرق الأوسط

28
JANUARY
2021
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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي اهتمام واشنطن بمزيد من البناء على ما حدث من تقدم لدفع السلام في الشرق الأوسط.
 
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن إسرائيل وستواصل العمل معها عن كثب لدفع السلام في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
 
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية "أقر وزير الخارجية الإسرائيلي أشكينازي والوزير بلينكن بالشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأكدا أن البلدين سيعملان معا عن كثب في مواجهة التحديات المقبلة"، بحسب الوكالة.
 
كان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد وافق أمس الأول الثلاثاء، على تعيين الدبلوماسي المخضرم أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية.
 
جاءت موافقة مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية 78 صوتا مقابل 22 عضوا، وكان التصديق بحاجة لتأييد أغلبية بسيطة في المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
 
وبلينكن أحد المقربين من بايدن منذ فترة طويلة. وسبق أن أيد المجلس ترشيحه عدة مرات كان آخرها لمنصب الرجل الثاني في وزارة الخارجية خلال إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائبا للرئيس.
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