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متحور كورونا البريطاني ينتشر في 70 بلدا والأفريقي في 31

28
JANUARY
2021
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الدول والمناطق التي انتشر فيها متحور فيروس كورونا البريطاني ارتفع إلى 70 دولة في 25 يناير، أي بزيادة عشر دول منذ 19 يناير.

كذلك، يواصل المتحور الجنوب أفريقي الأسرع انتقالا تفشيه وبات منتشرا في 31 بلدا ومنطقة بزيادة ثماني دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي.

أما المتحور البرازيلي للفيروس فرصد في ست دول جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى ثماني دول.

وتجري دراسات في كل أنحاء العالم لتحديد أسباب كون المتحور البريطاني أشد عدوى. لكن غموضا لا يزال يلف مدى خطورته.

وفي 22 يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن المتحور البريطاني يبدو أنه أكثر فتكا.

لكن علماء لاحظوا محدودية المعطيات التي تفيد أنه أكثر فتكا بنسبة تراوح بين ثلاثين وأربعين في المئة من الفيروس الأصيل.

ولا تزال منظمة الصحة العالمية متريثة على هذا الصعيد. وأفادت المنظمة أن هذه "النتائج أولية، ولا بد من إجراء عمليات تحليل أخرى".

وسجلت في العالم 4,1 ملايين حالة جديدة بكوفيد-19 الأسبوع الماضي، بتراجع 15% مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه. وذكرت منظمة الصحة أنه تراجع للأسبوع الثاني بعد بلوغ الإصابات في العالم الذروة في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.

وقالت المنظمة إن هذا الخفض مرده إلى تراجع عدد الحالات في دول عدة تضررت كثيرا بالجائحة لكن هذه الظاهرة "تخفي اتجاها لارتفاع مستمر في الإصابات في بلدان اخرى في المناطق ذاتها".

وسجلت كافة المناطق تراجعا في الإصابات الجديدة باستثناء منطقة شرق المحيط الهادئ التي سجلت النسبة نفسها كالأسبوع الماضي. وسجل أكبر تراجع في عدد الحالات الجديدة في المنطقة الأوروبية (-20%) تليها المنطقة الأفريقية (-16%).

وسجلت القارتان الأميركية والأوروبية 86% من مجمل الحالات في العالم الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة إنه خلال الفترة نفسها سجلت 96 ألف وفاة في العالم وهو عدد مماثل للأسبوع الذي سبقه.

وسجلت القارة الأميركية وشرق المتوسط زيادة في عدد الوفيات بـ4% و3% على التوالي في حين سجلت أوروبا وجنوب شرق آسيا ومنطقة شرق المحيط الهادئ تراجعا للوفيات الجديدة مقارنة مع الأسبوع الماضي. ولم يسجل أي تغيير في الوفيات الجديدة في أفريقيا.

وخلال الأسبوع الماضي فإن الدول الخمس التي سجلت أكبر عدد حالات هي الولايات المتحدة (-20%)والبرازيل (-5%) وبريطانيا (-24%) وروسيا (-9%) وفرنسا (+10%).

 

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