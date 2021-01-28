وفاة خليجي في حريق بالواحة

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نُقلت جثة خليجي إلى الطب الشرعي، بعدما فارق الحياة متأثراً بإصابات تعرض لها جراء حريق اشتعل في منزله في منطقة الواحة.

وأفاد مصدر مطلع «الراي» بأن «عمليات كل من قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية تلقتا بلاغاً عن نشوب حريق في منزل يقطنه شخص من جنسية خليجية في منطقة الواحة بمحافظة الجهراء، وعلى الفور، هرع الأمنيون والإطفائيون إلى المكان، يرافقهم عناصر الطوارئ الطبية، ولدى وصولهم وجدوا أن ألسنة اللهب اشتعلت في الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابة الخليجي بحروق شديدة».

وأضاف المصدر أنه «بينما بدأ رجال الاطفاء في مكافحة الحريق والعمل على إخماده، قام عناصر الطوارئ الطبية بإسعاف المصاب إلى مستشفى البابطين للحروق، إلا أنه سرعان ما فارق الحياة متأثراً بالحروق، وتم انتداب رجال الأدلة الجنائية لرفع الجثة وإحالتها الى الطب الشرعي، كما شرع الإطفائيون بالتحقيق في أسباب اندلاع النيران».





