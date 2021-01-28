وزير الخارجية الأميركي: إيران لم تعد تحترم التزاماتها... وسنركز على الحوثيين

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أكد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، مشيراً إلى أن إيران لم تحترم التزاماتها على جبهات عدة .



وقال بلينكن في أول مؤتمر صحافي له: «لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. اذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله».وأضاف: «سنركز على الحوثيين فهم احتلوا صنعاء واستهدفوا حليفتنا السعودية»، لافتاً إلى أن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات عديدة ضد حقوق الإنسان.



وأشار بلينكن إلى أن «السعودية قدمت معونات إنسانية كثيرة لليمن»، مبيناً أن بلاده حريصة على توزيع المساعدات الإغاثية هناك.



ورحب وزير الخارجية الأميركي، باتفاقيات السلام في المنطقة، مؤكداً أن واشنطن «تدعم اتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول الجوار».