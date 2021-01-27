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بايدن يكشف "أفضل دفاع" ضد كورونا خلال الأشهر المقبلة

27
JANUARY
2021
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في تصريحات واضحة كشف خلالها ما اعتبره "حقيقة قاسية" ستواجهها بلاده، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن أقنعة الوجه "الكمامات"، ستكون "أفضل دفاع ضد كوفيد -19" خلال الأشهر المقبلة، في وقت تعمل إدارته على تحصيل إمدادات كافية من اللقاح لتلقيح غالبية الأميركيين.
 
 
وكشف بايدن أن الحكومة الفيدرالية ستشتري 100 مليون جرعة لقاح إضافية من اللقاح من شركتي فايزر ومودرنا، كجزء من جهودها لتكثيف حملة التطعيم غير المسبوقة.
 
ولكن حتى مع الحصول على المزيد من إمدادات اللقاح، حذر بايدن من أن التوزيع سيستغرق وقتًا وأن الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل ارتداء الأقنعة، يجب أن تظل أولوية بالنسبة للأميركيين.
 
وقال بايدن، وفق ما نقلت شبكة "فوكس نيوز": "الحقيقة القاسية أن الأمر سيستغرق شهورًا قبل أن نتمكن من تطعيم غالبية الأميركيين.. شهور".
 
وتابع: "في الأشهر القليلة المقبلة، تعتبر الأقنعة، وليس اللقاحات، أفضل دفاع ضد COVID-19. يقول الخبراء إن ارتداء الأقنعة من الآن وحتى أبريل من شأنه أن ينقذ 50 ألف شخص كانوا سيموتون إذا لم نضع هذه الأقنعة".
 
وأصدر الرئيس الأميركي أمرًا تنفيذيًا في أول يوم له في منصبه يطالب بارتداء الأقنعة، وقد دعا مرارًا وتكرارًا حكام الولايات إلى فرض وضع الأقنعة حتى يتم السيطرة على الوباء.
 
وبين الإمدادات الحالية والمشتريات الإضافية ، سيكون لدى الحكومة الفيدرالية جرعات كافية لـ300 مليون أميركي بحلول أوائل الخريف.
 
ووفقًا لبايدن، تخطط الإدارة لزيادة توزيع جرعات اللقاح في الولايات إلى ما لا يقل عن 10 ملايين جرعة أسبوعيا، ارتفاعًا من 8.6 مليون في إطار الخطة الحالية.
 
ويستدعي بايدن حاليا علماء كبار وخبراء في مجال الصحة العامة في البلاد لإطلاع الرأي العام الأميركي بانتظام على مستجدات الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 425 ألف أميركي.
 
بدءًا من اليوم الأربعاء، سيقدم خبراء الإدارة الجديدة إحاطات ثلاث مرات أسبوعيا للتحدث عن وضع تفشي المرض، والجهود المبذولة للسيطرة عليه، والسباق لتقديم اللقاحات للقضاء عليه.
 
 وقال بايدن للصحفيين أمس الثلاثاء "سنعيد المتخصصين للتحدث عن الفيروس بطريقة صريحة. أي أسئلة لديكم؟ هكذا سنتعامل مع الوضع لأننا سنسمح للعلم بالتحدث مرة أخرى"، بحسب "أسوشيتد برس".
 
وخلال خوضه الانتخابات كمرشح، حذر بايدن من أن الأمة تواجه موجة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال ما سيكون "شتاء مظلما"؛ وقال إن عهد مزاعم ترامب "الكاذبة"، على حد تعبيره، فيما يتعلق بالفيروس قد ولى.
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