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بايدن يتحدث عن "رقم مذهل"

26
JANUARY
2021
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أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن تفاؤله بشأن تسريع وتيرة التطعيمات بعد توقيعه لأمر تنفيذي يتعلق بذلك.
 
ويعتزم بايدن توفير 1.5 مليون جرعة يوميا من لقاحات فيروس كورونا وذلك في أول 100 يوم له بالبيت الأبيض.
 
وأشار الرئيس الأميركي، الاثنين، إلى تفاؤله بشأن وتيرة التطعيمات بعد توقيع أمر تنفيذي لتعزيز المشتريات الحكومية من شركات اللقاح الأميركية، وذلك ضمن سلسلة من التدابير التي اتخذها خلال أول أسبوع كامل في منصبه له لإظهار سرعة القرارات التي اتخذها لعلاج الاقتصاد المتعثر، حيث أظهرت المحادثات مع الكونغرس بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار القليل من مؤشرات التقدم.
 
وشدد بايدن على أن البلاد في وضع محفوف بالمخاطر، وأن هناك حاجة إلى تقديم مساعدات عاجلة، على الرغم من رفضه إمكانية تعديل القانون لتأمين الموافقة عليه بشكل أسرع.
 
وأحد سمات خطة التحفيز برنامج تطعيم شامل، والمساعدة في إعادة فتح المدارس، ومساعدات بقيمة 1400 دولار للأفراد، ومساعدات مالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية.
 
ويأتي هدف بايدن بتوفير اللقاحات بعد مواجهته هو ومساعديه انتقادات بشأن تحقيق هدف 100 مليون جرعة في أول 100 يوم له في منصبه، علما أن الولايات المتحدة تجاوزت معدل مليون جرعة يوميا خلال الأسبوع الماضي.
 
وأوضح بايدن قائلا: "أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى 1.5 مليون جرعة يوميا، بدلا من مليون"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
 
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