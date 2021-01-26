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مجلس الشيوخ الأميركي يتسلم تشريع عزل ترامب.. إليكم التفاصيل!

26
JANUARY
2021
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تسلّم مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الاثنين، التشريع الخاص بعزل رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد.
 
وفي مشهد تم بثه على الهواء مباشرة، نقل 9 أعضاء في مجلس النواب، الذين سيتولون مهام الادعاء في المحاكمة، لائحة الاتهام الخاصة بعزل ترامب إلى مجلس الشيوخ، متبعين نفس المسار الذي سلكه حشد لأنصار الرئيس السابق خلال اقتحامهم مقر الكونغرس يوم 6 كانون الثاني.
 
ومن المتوقع أن يباشر مجلس الشيوخ محاكمة الجمهوري ترامب خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 8 شباط، حسبما أعلن سابقا زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر.
 
ويتطلب نجاح عملية عزل ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من 100 سيناتور سيلعبون دور المحلفين خلال جلسات المحاكمة.
 
وصوّت معظم أعضاء مجلس النواب الأميركي، يوم 13 كانون الثاني 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 كانون الثاني في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
 
وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 كانون الثاني مع بدء ولاية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.
 
وأكد زعماء الحزب الديمقراطي أن الهدف من عملية عزل ترامب، الذي قالوا إنه يمثل خطرا بالغا لشعب الولايات المتحدة و"ديمقراطيتها"، منعه مستقبلا من إمكانية تولي أي مناصب حكومية.
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