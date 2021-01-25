سؤال من طفل يحيّر علماء "ناسا"!

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سؤال غريب وبسيط طرحه طفل يبلغ من العمر 7 سنوات فقط حَيّر فريقاً كبيراً من علماء وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، الذين توقفوا عنده بجديّة كبيرة نظراً لحساسيته ولتفاقم مشكلة النفايات الفضائية حول كوكب الأرض.

أما السؤال فهو: «هل يمكن لمحطة الفضاء الدولية أن تنجو من تأثير اصطدامها بـ«كيس شيبس» طائر في الفضاء يدور حول الأرض؟». وردّاً على السؤال، أكّد أحد كبار مهندسي الفضاء المُشرفين على بناء المركبة أنه «عند سرعة تَصادم تبلغ نحو 33000 ميل في الساعة، فإن كيس الشيبس سوف يتبخّر في الحال ويترك بقعة زرقاء». غير أنّ مهندساً آخر أشار إلى أنّ «الضرر المُحتمل يعتمد على المكان الذي يضرب فيه «كيس الشيبس» المحطة. في مثل هذه السرعات، يمكن للكيس أن يقضي على عدد قليل من المصفوفات الشمسية».