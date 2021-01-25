680 دولاراً لكلّ من يعزل نفسه...!

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قد يُمنح كلّ شخص في إنكلترا ثَبُتت إصابته بفيروس كورونا 500 جنيه إسترليني (حوالى 684 دولاراً)، لضمان عزل نفسه ذاتياً بموجب خطط لوقف انتشار الفيروس.

وجاء في صحيفة «ذا تايمز» (The Times) البريطانية انّ الوزراء يحاولون حلّ مشكلة لطالما قال عنها المستشارون العلميون إنها تمثّل عقبة أمام السيطرة على الفيروس. وعلى رغم أنّ الدفع لكلّ من كان اختباره إيجابياً قد يكلّف ملياري جنيه إسترليني شهرياً، فإنه من الممكن أن تقتصر هذه المبالغ على أولئك الذين لا يستطيعون العمل من المنزل.

وأوضح التقرير أنه بموجب النظام الحالي، يحقّ لأصحاب الدخل المنخفض الذين يتلقّون مزايا معيّنة، الحصول على مدفوعات قدرها 500 جنيه إسترليني إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية أو طُلب منهم عزل أنفسهم.

وقال أستاذ علم النفس الصحي في كلية لندن الجامعية، روبرت ويست، إنّ «البلدان التي نجحت في السيطرة على الفيروس، كانت تلك التي جعلت الناس قادرين على عزل أنفسهم من الناحية المالية».