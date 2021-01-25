تحذير من "فبراير".. هل تفعلها فرنسا مع كورونا للمرة الثالثة؟

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قال كبير المستشارين الطبيين للحكومة الفرنسية بشأن سياستها المتعلقة بكوفيد-19، الأحد، إن فرنسا قد تحتاج لتطبيق عزل عام ثالث ربما مع بدء العطلة المدرسية في فبراير بسبب انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.

وأوضح رئيس المجلس العلمي الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن التصدي لكوفيد-19 جان فرانسوا دلفريسي لمحطة (بي.إف.إم) التلفزيونية "ربما نحتاج إلى التوجه نحو العزل. سواء كان ذلك يتطلب فرض قيود صارمة للغاية مثل القيود الأولي في مارس أو تطبيق شكل أكثر ليونة مثل نوفمبر فهذا قرار سياسي".

وستجتمع الحكومة الفرنسية، الأربعاء، لتقرير ما إذا كانت بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية.

وقال دلفريسي: "إذا لم نشدد الإجراءات فسنجد أنفسنا في موقف صعب للغاية ابتداء من منتصف مارس".

وأضاف أنه سيكون من المنطقي جعل العزل الجديد يتزامن مع العطلة المدرسية القادمة وتمديد الإجازات لمدة أسبوع على الأقل.

وقال دلفريسي إن وصول الأنواع الأكثر عدوى من بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل قد غير وضع الجائحة تماما في الأسابيع الثلاثة الماضية.

وأضاف "هذه المتغيرات الجديدة تعادل جائحة ثانية".