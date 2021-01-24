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لندن- عربي21 - انفردت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة، كريسي تيغن، بمتابعة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من خارج دائرة مساعديه في البيت الأبيض.

وجاء ذلك استجابة من بايدن لطلبها الخاص، بعد أن حظرها الرئيس السابق، دونالد ترامب، بسبب انتقاداتها المتكررة له.

وأعربت تيغن، عبر تويتر، عن سعادتها الغامرة إزاء ذلك.

وأصبحت تيغن من بين 13 شخصا فقط يتابعهم الرئيس الأمريكي، إلى جانب حسابات البيت الأبيض وزوجته جيل، وفريق البيت الأبيض الخاص بالاستجابة لفيروس كورونا المستجد، ومديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدنغفيلد، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، وكبير موظفي البيت الأبيض رونالد كلاين.

وعندما اكتشفت كريسي تيغن أن الرئيس الأمريكي أصبح يتابعها على "تويتر"، غردت بدهشة: "يا إلهي"، وتابعت في تغريدة أخرى: "أعتقد أنه يجب أن أمتنع عن التغريد".

وكانت كريسي تيغن قد حضرت مشاركة زوجها المغني الأمريكي جون ليجند، في حفل تنصيب جو بايدن، إذ غنى أغنيته "Feeling Good".

وتيغن عارضة أزياء أمريكية ظهرت لأول مرة في العدد السنوي لملابس البحر من مجلة "سبورتس إلسترايتد" الرياضية في عام 2010، كما أنها نالت شهرة من برنامج "ليب سينك باتل" بجانب المغني إل إل كول جي.