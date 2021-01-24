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لتجاوز دوره في لقاح كورونا... استقالة رئيس أركان الجيش الإسباني

24
JANUARY
2021
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تقدم الجنرال ميجيل أنخيل فيارويا رئيس أركان الجيش الإسباني، اليوم السبت، باستقالته لتجاوزه دوره في الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
 
وبحسب "رويترز"، فإن استقالته جاءت بعد تقارير تحدثت عن حصوله على لقاح كورونا قبل الفئات التي لها الأولوية.
 
وعلى خلفية هذه التقارير التي نشرت أمس الجمعة، طلبت وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس من فيارويا تقديم توضيحات.
 
وفي الإطار ذاته، أصدرت وزارة الدفاع بيانا بشأن استقالة فيارويا لكنها لم تعلن صراحة أنه حصل على التطعيم.
 
وذكرت الوزارة أن فيارويا، لم يقصد أبدا الاستفادة من الامتيازات غير المبررة التي تضر بصورة القوات المسلحة وتشكك في شرف الجنرال.
 
وأكدت الوزارة أن فيارويا أقدم على اتخاذ قرارات كان يعتقد أنها صحيحة، إلا أنها أضرت بالصورة العامة للقوات المسلحة.
 
ولم يتسن حتى الآن الاتصال بفيارويا للتعليق. وانضم فيارويا بذلك إلى عدد من المسؤولين الذين أثاروا غضبا عاما بسبب التقارير التي تحدثت عن تجاوز دورهم في الحصول على التطعيم.
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