بريطانيا ستفرض حجرا على القادمين من الدول المعرضة لخطر كورونا

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قالت صحيفة "ديلي ميل"، يوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجبر المسافرين من الدول المعرضة لخطر كورونا على الخضوع للحجر الصحي في الفنادق لمدة عشرة أيام.

وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار، الذي يتوقع اتخاذه يوم الاثنين، يشمل "البلدان عالية الخطورة" التي تشهد تزايدا لتفشي الفيروس.

وفي نفس السياق، أفادت صحيفة "تلغراف" بأن الحكومة وسعت قوانين الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا من خلال منح المجالس المحلية في إنجلترا سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.

وسجلت بريطانيا نحو 96 ألف وفاة بكورونا وأكثر من 3.5 مليون إصابة بالعدوى، وهو خامس أعلى معدل في العالم.