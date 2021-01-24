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"المعجزة".. انتشال عامل بعد 14 يوما تحت الأرض

24
JANUARY
2021
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في واقعة أشبه بالمعجزة، نجح رجال الإنقاذ في انتشال عامل من تحت الأرض، صباح الأحد، بعدما ظل محاصرا 14 يوما في أعقاب انفجار منجم للذهب شمال شرقي الصين.
 
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الصينية "سي سي تي في"، إن العامل نقل للمستشفى للعلاج، فيما بثت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) مقطع فيديو للعملية الصعبة، حيث كان العامل على بعد مئات الأمتار تحت الأرض.
 
وكان 22 عاملا قد حوصروا تحت الأرض فى منجم هوشان، بعد وقوع انفجار في العاشر من يناير في تشيشيا، وهي منطقة رئيسية لإنتاج الذهب بإقليم شاندونغ على ساحل الصين الشرقي.
 
وذكر تقرير لـ"شينخوا" الأسبوع الماضي، أن عاملا لقي حتفه،فيما انقطع اتصال فرق الإنقاذ بـ11 عاملا لا يزال مصيرهم مجهولا.
 
وتم العثور على العامل الذي تم إنقاذه في جزء من المنجم مختلف عن الجزء الذي كان به مجموعة من 10 رجال، كانوا يتلقون إمدادات غذائية.
 
وقال مسؤولون يوم الخميس إن الأمر قد يستغرق أسبوعين آخرين لإزالة "العوائق الكبيرة"، قبل أن يتمكنوا من حفر ممرات للوصول إلى الرجال العشرة.
 
وقبل أيام، أظهر مقطع فيديو موجز نشرته حكومة مدينة يانتاى بإقليم شاندونغ، رجال الإنقاذ وهم يقطعون أقفاصا معدنية تستخدم لنقل عمال المناجم والخامات التي كانت تسد النفق.
 
وقام المئات من رجال الإنقاذ بحفر ستة أنفاق في محاولة للوصول إلى أقسام مختلفة من المنجم.
 
والأسبوع الماضي، مرر العمال ورقة إلى السطح يقولون فيها إنهم يعانون "أبخرة سامة وارتفاع منسوب المياه"، لكنهم طالبوا رجال الإنقاذ بعدم الاستسلام.
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