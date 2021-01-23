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زوجة بايدن تفاجئ حرس الكابيتول بسلال من البسكويت والشوكولاتة: "أنا أمكم" (فيديو)

23
JANUARY
2021
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فاجأت السيدة الأولى لأمريكا، جيل بايدن، الحرس الوطني في الكابيتول اليوم الجمعة بسلال من البسكويت والشوكولاتة، شاكرة إياهم على الحفاظ على سلامتها وعائلتها خلال تنصيب زوجها جو بايدن.
 
وقالت لمجموعة من أعضاء الحرس في مبنى الكابيتول الأمريكي: "أريد فقط أن أنقل شكر الرئيس بايدن وجميع أفراد عائلة بايدن بأكملها"، وأضافت: "أرسل لكم البيت الأبيض بعض البسكويت ورقائق الشوكولاتة".
 
وأخبرت جيل بايدن المجموعة أن ابنها الراحل بو، كان عضوا في الحرس الوطني في جيش ديلاوير، وقد أمضى عاما في العراق من 2008 إلى 2009. وتوفي بو بايدن بسرطان المخ في عام 2015 عن عمر يناهز 46 عاما.
 
وقالت: "لذلك أنا أم للحرس الوطني"، مضيفة أن السلال كانت بمثابة "شكر صغير" لآفراد الحرس، لمغادرتهم ولاياتهم ومجيئهم إلى عاصمة الأمة.
 
وأدى جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بعد أسبوعين بالضبط من قيام أنصار دونالد ترامب بأعمال شغب في مبنى الكابيتول، في محاولة عقيمة لمنع الكونغرس من الاعتراف ببايدن على أنه الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
 
وبعد ذلك، تم اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة بمناسبة مراسم التنصيب، التي جرت دون وقوع حوادث كبيرة.
روسيا اليوم
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