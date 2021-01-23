living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تخفيض تسليم كميات لقاح فايزر إلى دولة أوروبية ووزير يكشف السبب

23
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف وزير الصحة التشيكي يان بلاتني للصحفيين أن عمليات تسليم اللقاحات من شركة "فايزر بيوتيك" إلى جمهورية التشيك تم تخفيضها مؤقتًا في يناير، لكن بحلول منتصف فبراير ستعود إلى جدولها الأصلي.
 
وقال الوزير التشيكي اليوم الجمعة:
"على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيتم استلام كمية أصغر من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر بيوتيك Pfizer / BioNTech بشكل مشترك في جمهورية التشيك. ويرجع ذلك إلى إعادة تشكيل المعدات في مصنع الشركة المصنعة وينطبق بشكل عام على جميع دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، بحلول منتصف فبراير، سيتم تعويض الفجوة بالنسبة لنا، ومن ثم حجم الإمدادات".
 
وفقًا للوزير، في الفترة من أبريل إلى يونيو، ستتلقى جمهورية التشيك 900 ألف جرعة من لقاح فايزر شهريًا؛ في المجموع، تم طلب 4 ملايين جرعة من هذا اللقاح للمرحلة الأولى من التطعيم. سيتم تلقي مئات الآلاف من الجرعات الإضافية في الأشهر المقبلة من الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا الأخرى.
 
وفقًا لخطط وزارة الصحة، يمكن لكل فرد في الجمهورية الحصول على التطعيم بحلول نهاية الصيف. يبلغ عدد سكان جمهورية التشيك 10.71 مليون نسمة. يتم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا حاليًا.
Sputnik News
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout