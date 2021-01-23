تخفيض تسليم كميات لقاح فايزر إلى دولة أوروبية ووزير يكشف السبب

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كشف وزير الصحة التشيكي يان بلاتني للصحفيين أن عمليات تسليم اللقاحات من شركة "فايزر بيوتيك" إلى جمهورية التشيك تم تخفيضها مؤقتًا في يناير، لكن بحلول منتصف فبراير ستعود إلى جدولها الأصلي.

وقال الوزير التشيكي اليوم الجمعة:

"على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيتم استلام كمية أصغر من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر بيوتيك Pfizer / BioNTech بشكل مشترك في جمهورية التشيك. ويرجع ذلك إلى إعادة تشكيل المعدات في مصنع الشركة المصنعة وينطبق بشكل عام على جميع دول الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك ، بحلول منتصف فبراير، سيتم تعويض الفجوة بالنسبة لنا، ومن ثم حجم الإمدادات".

وفقًا للوزير، في الفترة من أبريل إلى يونيو، ستتلقى جمهورية التشيك 900 ألف جرعة من لقاح فايزر شهريًا؛ في المجموع، تم طلب 4 ملايين جرعة من هذا اللقاح للمرحلة الأولى من التطعيم. سيتم تلقي مئات الآلاف من الجرعات الإضافية في الأشهر المقبلة من الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا الأخرى.

وفقًا لخطط وزارة الصحة، يمكن لكل فرد في الجمهورية الحصول على التطعيم بحلول نهاية الصيف. يبلغ عدد سكان جمهورية التشيك 10.71 مليون نسمة. يتم تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا حاليًا.