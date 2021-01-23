ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: "سنفعل شيئا"

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في أول تصريح بعد مغادرته البيت الأبيض، لمح الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب، بشأن خططه للمرحلة المقبلة من حياته.

وخلال تناوله وجبة العشاء مع أصدقائه في نادي الغولف الخاص به بويست بالم بيتش بفلوريدا، قال ترامب لصحيفة "واشنطن إكزامينر" الأميركية، ردا على سؤال حول خططه المستقبلية في عالم السياسة: "سنفعل شيئا ما.. لكن لم يحن الوقت لذلك".

وعلى الفور، أوقف أحد مساعدي ترامب السابقين، والذي كان برفقته، المحادثة مع الصحيفة الأميركية، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

ووصل ترامب إلى فلوريدا الأربعاء، بعدما رفض حضور حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة جو بايدن، حيث يقيم في ممتلكاته الخاصة.

وكان أحد مساعدي ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن الرئيس السابق لأميركا بحاجة إلى استراحة، مضيفا "نأمل أن يلعب الغولف لشهر كامل".

وذكرت تقارير إعلامية أن ترامب يفكر بالترشح لانتخابات الرئاسة في العام 2024، كما أن يعتزم تأسيس حزب جديد ليدعم فكرة ترشحه، علما أن فريقا صغيرا يرافقه في مقر إقامته ويعمل معه عن قرب.

وفي ملف مساءلة ترامب، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر إن مساءلة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ستجري في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير، بعد أن يسلّم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس.

وشدد شومر على ضرورة التحرك بسرعة للتصديق على أعضاء حكومة الرئيس بايدن ومسؤولين إداريين رئيسيين آخرين.

وقال شومر إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب، الذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع ترامب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترامب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين، وبدء المحاكمة.

وأوضح شومر في مجلس الشيوخ "خلال تلك الفترة، سيواصل مجلس الشيوخ مباشرة مصالح الشعب الأميركي الأخرى، مثل ترشيحات مجلس الوزراء ومشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا، الذي سيخفف المعاناة عن ملايين الأميركيين الذين يعانون خلال هذه الجائحة".