إندبندنت: هبوط كبير بنسب راغبي تخفيض الهجرة إلى بريطانيا

A + A -

نشرت صحيفة "الإندبندنت" تقريرا لمراسلتها للشؤون الاجتماعية ماي بولمان، قالت فيه إن أقل من نصف الجمهور البريطاني يريد أن يرى انخفاضا في الهجرة إلى المملكة المتحدة، وفقا لاستطلاع جديد، ما يمثل انخفاضا كبيرا عن السنوات السابقة.



واتُهمت الحكومة بأنها "غير متناغمة" مع الرأي العام بشأن الهجرة، بعد أن ظهر أن نسبة البريطانيين الذين يريدون وصول عدد أقل من المهاجرين قد انخفضت من أكثر من الثلثين (67%) في شباط/ فبراير 2015 إلى 49% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.



وأظهر استطلاع أجرته شركة "إبسوس موري" لأكثر من 2500 شخص، واطلعت عليه صحيفة "إندبندنت" حصريا، أن 12% يودون رؤية زيادة في الهجرة إلى المملكة المتحدة، مقارنة بـ 7% في شباط/ فبراير 2015.



وفي آب/ أغسطس 2019، قال 54% من المستجيبين إنهم يرغبون في رؤية انخفاض للأرقام، وقال 9% إنهم يرغبون في رؤية زيادة، ما يشير إلى أن المزاج العام قد خفت إلى حد كبير بشأن الهجرة في العام ونصف العام الماضيين.