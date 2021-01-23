"شياطيني تغلبت عليّ".. قتلت أطفالها وأحرقت المنزل قبل أن تنتحر

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كشفت السلطات المحلية في ولاية ويست فرجينيا الأميركية، الخميس، إقدام امرأة على قتل أفراد من أسرتها، ومن ثم حرق منزلها قبل أن تنتحر لإنها كانت غاضبة جراء عمل زوجها بعيدا عن المنزل، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

وفي مؤتمر صحفي، كشف المسؤول في شرطة مقاطعة غرينبريير، بروس سلون، عن تفاصيل الحادثة التي وقعت الشهر الماضي، وقال إن السيدة قتلت أطفالها وأطفال زوجها بعيارات نارية، في جريمة أثارت الذعر في المنطقة.

وبسبب مكوث زوجها مع أقاربه خلال أسبوع العمل، بدلا من العودة إلى منزله، أطلقت المتهمة، أوريان مايرز (25 عاما)، النار على أطفالها الثلاثة وعلى اثنين من أبناء زوجها "من زواج سابق" في منزلهم الذي قامت بحرقه بعد ذلك.

وبحسب الموقع، فقد تركت مايرز مجموعة من الملاحظات التي قالت فيها إنها تعاني من مرض عقلي.

وفي رسالة تركتها أيضا، قالت مايرز إن "هذا ذنبي وليس ذنب أحد آخر. شياطيني تغلبت علي. آسفة، لم أكن قوية بشكل كافٍ".

ووفقا لسلون، فقد تم العثور على جثث الأطفال وعليها آثار إطلاق الرصاص في منطقة الرأس، داخل المنزل، وعُثر على مايرز خارج المنزل.

وتم ضبط البندقية المستخدمة في الجريمة ملقاة بجانب جثة مايرز.

وأشار المسؤول الأمني إلى العثور على جثة مايرز بحالة غريبة، فقد كانت مرتدية لمعطف مع غطاء للرأس، وكان هناك خط أحمر اللون على وجهها من الأذن إلى الأذن، كان قد شوهد قبل ارتكابها جريمتها، وفقا لموقع "مترو نيوز".