إقليم مدريد يمنع الزيارات المنزلية للحد من كورونا

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فرض إقليم مدريد الأسباني حظر تجوال يومي عند الساعة العاشرة مساء، وأمر المطاعم والحانات بإغلاق أبوابها قبل ذلك، للحد من تفشي مرض كوفيد-19.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت الحكومة الإقليمية في بيان اليوم الجمعة إن 7ر6 مليون شخص هم سكان المنطقة، التي تضم العاصمة الإسبانية مدريد، سيتعين عليهم العودة إلى منازلهم قبل ساعة من القواعد المطبقة حاليا، وسيتم تطبيق القيود الجديدة مبدئيا لمدة أسبوعين بدءا من يوم الاثنين المقبل.

وسيتعين على المطاعم والحانات إغلاق أبوابها في الساعة التاسعة مساء، أي قبل ساعة عن الآن. كما لن يكون بإمكان السكان دعوة ضيوف إلى منازلهم، إلا لأداء مهام معينة مثل رعاية الأطفال أو كبار السن.

وارتفع معدل الإصابة لمدة 14 يوما في إسبانيا إلى 829 حالة لكل 100 ألف شخص مقابل 575 حالة قبل أسبوع، وفقا لبيانات وزارة الصحة الإسبانية.