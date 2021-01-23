A + A -

صادق مجلس الشيوخ، أمس، على لويد أوستن وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن. وحصل أوستن على 93 صوتاً فيما عارضه اثنان فقط، وذلك في إشارة إلى الدعم الكبير الذي يحظى به في صفوف الحزبين.

وبهذا يكون بايدن قد أمن حقيبتين من الحقائب الوزارية في فريقه، بعد المصادقة على أفريل هاينز مديرة للاستخبارات الوطنية، بانتظار البت في باقي الأسماء المطروحة وأبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، والأمن القومي اليخاندرو مايوركاس، والخزانة جانيت يلين.

واختار الرئيس الأميركي أوستن وأيده مجلس الشيوخ، رغم القانون الذي ينص على أن يقود مدني الجيش الأميركي، أو تنصيب مسؤول عسكري سابق شرط أن يكون خرج من الخدمة منذ سبعة أعوام على الأقل، من أجل ضمان سيطرة المدنيين على الجيش. وبهذا يصبح أوستن أول أميركي من أصول أفريقية يتولى منصب وزير الدفاع. ومن ناحية ثانية، أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر أن مجلس النواب سيرسل إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين المقبل تمهيداً للبدء بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب. وقال شومر بلهجة حاسمة: «سوف تعقد المحاكمة. لا شك في ذلك».