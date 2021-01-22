بالصور - توفيا بفارق دقائق بسبب كورونا!

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فرّق فيروس كورونا الّذي يجتاح العالم زوجين من ولاية أوهايو الأميركية بفارق دقائق فقط بعدما احتفلا بذكرى زواجهما السّبعين في 22 كانون الأوّل الماضي.



وفي التّفاصيل، فأدخل الزوج ديك ميك (89 سنة) والزّوجة شيرلي ميك (87 سنة) إلى مستشفى كولومبوس في الثامن من شهر كانون الثاني الحالي وجاءت نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية.



وفي 16 كانون الثاني، توفي الزوجان وهما يمسكان يد بعضهما، إثر مضاعفات بسبب الفيروس بفارق دقائق فحسب.



وقد أشاد أفراد من عائلتي الثنائي بقصّة حبّهما العميقة وقالوا إنّ وفاتهما جاءت قبل ثلاثة أيّام من موعد تلقّيهما للقاح كوفيد-19.