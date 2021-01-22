living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماكرون يدعو الشعب الفرنسي للتخفيف من الانتقادات

22
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس الشعب الفرنسي، قائلا إنه "اعتاد توجيه النقد لأي أحد يأخذ بزمام المبادرة محاولا دفع البلاد إلى الأمام".
 
ولم يحدد ماكرون ما إذا كان يتحدث عن نفسه، لكن أحد معارضيه السياسيين قال إن التصريحات تظهر أن الرئيس الفرنسي يشعر بالأذى من انتقاده خلال فترة حكمه.
 
وفي حديثه إلى مجموعة من الطلبة والأكاديميين في جامعة باريس، قال ماكرون إنه يوجد في فرنسا "محاولات مستمرة لتصيد الأخطاء".
 
وأضاف "أصبحنا أمة من 66 مليون ممثل ادعاء ... تلك ليست الطريقة التي تواجهون بها الأزمات أو تواصلون بها السير للأمام، الجميع يرتكب أخطاء كل يوم".
 
ووصل ماكرون، وهو مصرفي سابق يبلغ من العمر 43 عاما، إلى مقعد الرئاسة عام 2017 على وعد بأسلوب جديد للحكم. إلا أن المعارك مع النقابات عطلت الكثير من بنود أجندته الإصلاحية، وتزايدت المعارضة له حتى من بين حلفائه.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout