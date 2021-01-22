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فرنسا تلزم القادمين من دول الاتحاد الأوروبي بإجراء فحص كورونا

22
JANUARY
2021
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قررت فرنسا إلزام جميع القادمين إلى فرنسا، بمن في ذلك القادمين من دول الاتحاد الأوروبي، بتقديم فحص يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، اعتبارا من يوم الأحد.
 
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إن بلاده ستجعل إجراء فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (BCR) إلزاميا.
 
وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنها ستعفي العاملين عبر الحدود والعاملين في النقل البري من هذا الالتزام.
 
وأضافت بعد قمة افتراضية لزعماء الاتحاد الأوروبي أن الفحص سيتعين إجراؤه في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل الدخول للأراضي الفرنسية.
 
وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء الخميس، عن تسجيلها خلال الـ24 ساعة الأخيرة 22848 إصابة و346 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
 
وأوضحت إن عدد الإصابات المسجلة ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22848، مقابل 26784 في بيانات الأربعاء، ليصل المجموع الكلي للإصابات إلى مستوى 2.987.965 إصابة.
 
وأضافت أن السلطات الصحية رصدت 346 وفاة جديدة بكورونا في مستشفيات البلاد، مقابل 310 الأربعاء، موضحة أن العدد العام للوفيات في البلاد جراء الجائحة بلغ 71998.
Reuters
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